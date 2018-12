Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wouter Gudde in FC Rijnmond: 'We groeien uit ons jasje' Wouter Gudde

Niet alleen Feyenoord heeft grote stadionplannen, ook Excelsior wil in de toekomst flink kunnen uitbreiden. ''Alleen de hoeken dicht bouwen is niet genoeg,'' zegt commercieel directeur Wouter Gudde. Hij was vrijdagavond te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Excelsior wil in de toekomst een stabiele eredivisionist zijn die jaarlijks tussen de achtste en twaalfde plaats eindigt. De club loopt volgens Gudde nu tegen van alles aan op het gebied van faciliteiten. ''De trainers zitten bij elkaar op schoot, het krachthonk is vijf bij zes meter, de kleedkamers zijn te klein en er is te weinig ruimte voor sponsoren.'' Gudde verwacht in het tweede kwartaal van 2019 met de plannen naar buiten te kunnen komen. Verder ging het in FC Rijnmond, met ook vaste analist Geert den Ouden aan tafel, over het voetbal van Excelsior, Feyenoord City, het wisselvallige spel van Feyenoord en er was een nieuwe vlog te zien van Hélène. In de video hierboven is de hele uitzending te bekijken.