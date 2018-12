Braga: 'FC Dordrecht is voor mij een geweldige uitdaging als trainer'

Cláudio Braga is na de winterstop de nieuwe trainer van FC Dordrecht. De Portugese coach keek vrijdagavond naar zijn nieuwe werkgever, die op de Krommedijk met 1-0 verloor van TOP Oss. Ondanks deze nederlaag ziet hij genoeg rek in dit team.

"Dit is een geweldige uitdaging", is de eerste reactie van Braga tegen RTV Rijnmond. "Hopelijk komt er groei in de prestaties en de ontwikkeling." Hij heeft vertrouwen om met deze groep aan de slag te gaan. "Maar je ziet dat dit team moeite heeft met scoren en in de aanval de juiste keuzes te maken. Aan de andere kant wordt er aardig positiespel gespeeld."

Met Scott Calderwood heeft FC Dordrecht al de potentiële hoofdtrainer in huis. "Ik vind het positief dat een club dat uitspreekt. Ook vind ik het fijn om mensen om me heen te hebben die ambitieus zijn en zelf hoofdtrainer willen worden", aldus Braga, die voor 1,5 vastligt. "Ik voel me prima met alles wat ik binnen deze club heb gehoord."

Braga was één van de kandidaten om trainer van FC Dordrecht te worden. Ook Ricardo Moniz en Jan Wouters stonden op de lijst, erkent directeur Hans de Zeeuw. "We hadden een shortlist, maar uiteindelijk zijn we bij Braga uitgekomen."

Het enige wat De Zeeuw jammer vindt, is dat het contract op 1 januari 2019 al ingaat. Dat heeft met financiële redenen te maken. "Maar dat is puur om kosten te besparen. We hadden het contract liever op 2 januari laten ingaan, maar dat vonden we ook niet netjes", legt De Zeeuw uit.

Kijk hierboven naar de volledige interviews met Cláudio Braga en Hans de Zeeuw met verslaggever Sjoerd de Vos.