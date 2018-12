Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sharon wenst rekenmachines voor haar mentorklas: 'Ik wil dat ze zoveel mogelijk bereiken'

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbaar persoon bij De Wensboom van RTV Rijnmond in de Koopgoot in Rotterdam. In de zesde aflevering wordt de wens van 'juf' Sharon in vervulling gebracht.

"Ik wens schoolspullen voor mijn mentorklas", zegt Sharon Gout. "Ik geef ze wiskunde. Afgelopen les hadden we het over breuken op de rekenmachine, maar de helft van de leerlingen had geen rekenmachine meegenomen omdat ze die niet hebben. Dat belemmert mijn lessen", legt ze uit. Haar wens komt uit: ze krijgt bij De Wensboom een cadeaubon om rekenmachines op de kop te tikken. Sharon noemt haar mentorschap "een vloek of een zegen" voor de leerlingen. "Als ik straf moet geven, geef ik straf. Dat is puur omdat ik het beste uit hen wil halen en dat ik wil dat ze zoveel mogelijk bereiken. Ik ben niet hun moeder, maar ik hoop in het onderwijs een zonnestraal in iemands leven te zijn."