Nazaten zestiende-eeuwse schilder verrassen museum

Het Dordrechts Museum heeft een wel heel bijzondere kerstverrassing gekregen. Nazaten van de zestiende-eeuwse schilder Dirk van Hoogstraten hebben een schilderij van hun verre voorvader in langdurig bruikleen gegeven. Het hangt nu in de Rembrandtzaal.

'De Aanbidding' verbeeldt het bezoek van de drie koningen aan de stal, waar het kindeke Jezus geboren is. Een kerstvoorstelling dus. "Echt een aanwinst voor het museum, want van Dirk hadden we nog niets, wel diverse schilderijen van zijn zoon Samuel", zegt Sander Paarlberg.

De conservator kreeg het doek deze week overhandigd van de familie: "Best wel bijzonder, om Van Hoogstratens van toen en nu in het museum te hebben". Toch had het weinig gescheeld of het schilderij was nooit in Dordrecht terecht gekomen.

Bieden via mail

Het doek werd in juni 2016 geveild in Parijs. De familie Van Hoogstraten kon daar niet bij zijn, maar besloot via mail een bod te doen bij het veilinghuis. Dat vergat echter om het bod in de veiling te betrekken. Het schilderij werd verkocht aan een kunsthandelaar in Turijn.

De familie, verenigd in de Stichting Van Hoogstraten, zocht contact met de handelaar, Luigi Caretto. Hij verkocht het alsnog aan de familie en kwam het schilderij zelfs persoonlijk brengen met zijn rode Alfa Romeo.

"Je kunt zo'n doek dan wel thuis aan de muur hangen, maar in overleg met de familie besloten we dat het beter is als iedereen er van kan genieten. En waar kan dat beter dan in de geboortestad van mijn voorvader?", besluit Steven van Hoogstraten.