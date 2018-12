Politiek010: Aboutaleb op de bres tegen vrouwengeweld

"Het moet afgelopen zijn met mannen die denken dat vrouwen hun bezit zijn. Nee is nee." Met ferme bewoordingen maakte burgemeester Aboutaleb afgelopen week een statement tegen geweld jegens vrouwen. Deze week in Politiek010.

In de week dat de 16-jarige Humeyra met kogels vermoord werd op het Rotterdam Designcollege in Rotterdam-West kondigde Aboutaleb een gesprek aan tussen politie, justitie, burgemeester en gemeenteraad over excessief geweld tegen vrouwen.

"Ik schrik ook als de afgelopen dagen op social media berichten voorbij komen waarin mannen zeggen: Dit was een goede zaak. Een vrouw hoort te luisteren en als ze dat niet doet, is dit haar eindbestemming. Dat zijn idiote opvattingen en dat moet streng aangepakt worden."

Aboutaleb ziet daarvoor een rol voor de gemeenteraad. "We kunnen het maatschappelijk debat op gang brengen en misschien ook een opvoedingstrend."



Feyenoord City

Verder in Politiek010 aandacht voor de stap die Feyenoord zette in de keuze voor het nieuwe stadion, het raadsdebat over de uitspraken van loco-burgemeester Wijbenga en de renovatie van Boijmans.

En de achterkleinkinderen van Frederik Bernard 's Jacob, die van 1893 tot 1906 burgemeester van Rotterdam was, nemen het initiatief om een schilderij op het stadhuis van Rotterdam op te knappen.



Politiek010 is zaterdag om 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk half uur herhaald.