Tekort aan huisartsen in de Drechtsteden dreigt

Huisartsenpraktijken in de Drechtsteden verwachten de komende jaren een tekort aan collega’s. Net als in de regio's Zeeland, Achterhoek, Drenthe en Noord-Holland Noord heeft de regio Drechtsteden te maken met een relatief hoge uitstroom van huisartsen die richting hun pensioen gaan, maar komen er maar weinig nieuwe huisartsen bij.

Ook het tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners is in deze regio's groter dan in de rest van Nederland, stelt minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Hij wil aan het begin van het nieuwe jaar met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om de tafel, om te bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Niet aantrekkelijk

Uit een onderzoek van de LHV en het ministerie blijkt dat startende huisartsen het momenteel niet aantrekkelijk vinden om een eigen praktijk te beginnen. Ook wordt de werkdruk en werklast over het algemeen als te hoog gezien.

"Ik vind het belangrijk dat huisartsen goed hun werk kunnen doen, met voldoende tijd voor de patiënt", zegt Bruins. "Sinds een aantal jaren leiden we al extra mensen op. De LHV zet zich in om de beschikbare opleidingsplekken voor huisartsen goed te spreiden over het land."

"De ervaren regeldruk en personeelstekorten in de zorg worden aangepakt", belooft de minister. "Maar er moet echt een tandje bij om de huisartsenzorg goed en toegankelijk te houden voor de toekomst. Daar biedt het onderzoek mogelijke oplossingen voor, waar ik snel over in gesprek wil”.