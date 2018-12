Stichting Ambulancewens doet aangifte van smaad en laster

De Stichting Ambulancewens Nederland gaat aangifte doen van smaad en laster. Al langere tijd wordt de stichting, die wensen van terminale patiënten vervult, geteisterd door een anonieme berichtgever die onjuistheden zou verspreiden over de Rotterdamse directeur Kees Veldboer.

Zo zou Veldboer een te hoog salaris hebben en zou hij in het verleden zijn opgepakt wegens fraude. "Dat klopt absoluut niet", zegt Jacqueline van Rijn, voorzitter van het bestuur van de stichting. "Als je onze jaarrekeningen op de website bekijkt, kan je zien dat de roddels niet kloppen."

Te groot risico

De anonieme berichtgever schakelde twee dagen geleden een landelijk nieuwsmedium in om deze roddels te verspreiden. Ook op sociale media sloeg hij zijn slag. "Wij hebben tot vrijdag gedacht: we gaan hier niet op reageren. Maar we vinden het nu een te groot risico worden voor de stichting, ook qua imagoschade. Daarom hebben we een publiekelijke brief opgesteld."

In die brief staat onder meer dat de roddels niet alleen de directeur in een kwaad daglicht zet, maar ook de stichting en fondsenwerving. "Dat kunnen wij niet toestaan."

Volgens Van Rijn is het voor het eerst in twee jaar dat deze roddels op deze wijze publiekelijk zijn gemaakt. "We hebben gelukkig nog niets gemerkt van imagoschade. We kregen na onze brief juist hartverwarmende berichten en steunbetuigingen."

Zondag doet de directeur van de stichting Ambulancewens aangifte.