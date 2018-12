Deel dit artikel:













Feyenoord oefent in Marbella tegen Borussia Dortmund Feyenoord tijdens het trainingskamp vorig jaar

Feyenoord oefent tijdens het trainingskamp in Marbella begin januari tegen Borussia Dortmund. De club is momenteel de koploper in de Duitse Bundesliga. De wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag 11 januari.

Feyenoord en Dortmund speelden in 2002 tegen elkaar in de UEFA Cup-finale. De Rotterdammers wonnen toen de wedstrijd met 3-2 in de Kuip. Feyenoord verblijft van 8 tot en met 13 januari in Zuid-Spanje, waar de club zich zal voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Op zaterdag 12 januari staat een oefenwedstrijd tegen Karlsruher SC op het programma. Die club komt momenteel uit op het op twee na hoogste niveau in Duitsland. Op zaterdag 19 januari hervat Feyenoord de competitie met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle.

