Waarom beweegt een duif met zijn hoofd als hij loopt? Roekoe?

Esther Porcelijn was te gast als dichter, de vragen gingen over van alles: van duiven tot koninklijke sjerpen en DJ Okkie was weer aanwezig met Cover en Origineel. Dit was Vraag het de Bieb van 22 december 2018.



Misschien gaat 'ie gewoon heel lekker

Venno Cladder belde om te vragen waarom een duif met z'n kop beweegt als hij loopt. QWERT-wie?

Peter van der Wulp vroeg zich af waar de volgorde van het QWERTY-toetsenbord op is gebaseerd. Dat klinkt ergens naar

Pia van der Mout vroeg zich af waarom sommige verkleinwoorden een extra klinker krijgen De Mobiele Brigade

Carl Groeneveld wilde weten waarom veel vrouwen hun mobiel in hun achterzak dragen. U rijdt hier met vijf breed. Mag dat?

Mario v/d Velden vroeg of er regels zijn voor het naast elkaar rijden op de fiets. Sjerp gezien

Jan Kooyman zag de koning op staatsbezoek met een sjerp over zijn schouder. Hij vraagt zich af of er een protocol is voor de sjerp en over welke schouder deze hoort te hangen. Niet echt een gezellige kermis

Odette de Koning-Bakker wilde weten waar het gezegde 'Kermis in de hel' vandaan komt Beetje langdradig

Mevrouw Moelker was laatst op bezoek bij haar buren. Ze zag daar een stopcontact met een verlengsnoer, waar 6 stekkers op aangesloten waren. Ze wil weten of dat wel veilig is, en hoeveel stekkers er op één stopcontact aangesloten mogen zijn. Afblijven(?)

Truus van Dijk heeft eens gehoord dat je geen haar uit een moedervlek mag trekken, omdat je daar kanker van zou kunnen krijgen. Ze wilde graag weten of dit waar is. Reina

Henk Ruter had een muizkale vraag voor DJ Okkie. Hij heeft een Spaanstalige single van Queen, Las Palabras de Amir. Hij vroeg zich af waarom dit nooit bekend geworden is. Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.