Nieuwe gemeente Hoeksche Waard heeft coalitie rond

De politieke partijen CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en ChristenUnie vormen het eerste college van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Dat is zaterdagmiddag bekendgemaakt. De vier coalitiepartijen hebben samen 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad.

Per 1 januari 2019 worden de huidige gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in november behaalde CDA de meeste stemmen.



SGP, Lokalen Hoeksche Waard en ChristenUnie hebben één wethouder per partij voorgedragen; voor de CDA zijn dat er twee. Ook is zaterdag het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Hierin staan doelstellingen beschreven en zijn gemaakte afspraken vastgelegd.

Dit akkoord wordt in de raad besproken. Daarna gaat het nieuwe college in gesprek met onder meer inwoners, ondernemers en verenigingen in de Hoeksche Waard.

Op 2 januari 2019 komt de gemeenteraad voor het eerst bijeen. Daarin worden de raadsleden geïnstalleerd en wordt naar verwachting een besluit genomen over de benoeming van de voorgedragen wethouders.