Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdammer zit in café met kogelwerend vest en vuurwapen Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 37-jarige Rotterdammer aangehouden. De man zat met een kogelwerend vest aan en een vuurwapen op zak in een café in Rotterdam-Charlois.

Rond 04:00 uur kwam de melding binnen. De politie nam geen enkel risico en ging met meerdere eenheden naar de zaak aan de Grondherendijk. Alle klanten werden uit het café gepraat en vervolgens gecontroleerd. De Rotterdammer viel toen door de mand. Hij is aangehouden. Het vuurwapen en het kogelwerende vest zijn in beslag genomen.