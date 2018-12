Bas (12) haalt al meer dan 26 duizend euro op met bespelen stationspiano's

De 12-jarige Bas uit Veendam speelde zaterdagochtend de sterren van de hemel op de stationspiano in de hal van Rotterdam Centraal. Het was één van de zestien stops van de pianist, die zaterdag zoveel mogelijk geld probeert op te halen voor het Diabetes Fonds.

Rond 19:00 uur had hij al meer dan 26 duizend euro opgehaald . En dat terwijl hij hoopte op zo'n vijfduizend euro.

"Ik doe een recordpoging, ik wil alle zestien stationspiano's in Nederland op één dag bespelen", vertelde Bas. Hij moest vroeg zijn bed uit: zijn eerste deuntjes speelde hij al rond 06:00 uur op het station in Maastricht. Op elke plek speelt hij ongeveer een half uur.

"Mijn zusje heeft diabetes. Maar ik haal niet alleen voor mijn zusje geld op, maar voor iedereen met diabetes. Dan kan er verder onderzoek gedaan worden", vertelt hij.

Het huidige record staat op naam van Ernesto Dennis uit Hilversum. Hij speelde in iets meer dan negentien uur op alle stationspiano's. "Volgens de planning moeten wij het in achttien uur kunnen halen", zei een optimistische Bas zaterdagochtend. Of dat gaat lukken, is nog even de vraag. Veendam is even na 01:00 uur 's nachts de eindbestemming.