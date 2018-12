Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Historisch Museum Den Briel ontvangt voor het eerst 10 duizend bezoekers in één jaar De tienduizendste bezoeker en zijn gezelschap werd met een paardentram naar het museum gebracht. Foto: Historisch Museum Den Briel

Het Historisch Museum in Den Briel heeft zaterdag zijn tienduizendste bezoeker mogen verwelkomen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het museum dat de magische grens van 10 duizend bezoekers in één jaar tijd is bereikt.

Jan de Zwart uit Nieuw-Lekkerland was zaterdag de gelukkige. Hij werd samen met zijn vrouw Ada en twee vrienden met een paardentram naar het museum gebracht. Daar werd hij ontvangen met bloemen, boeken en een taart door Bert van Ravenhorst, wethouder van Brielle. Volgens het museum komt de stijging van het bezoekersaantal dit jaar vooral door de tentoonstelling 'De Vrouwen van Willem van Oranje'. Ook kregen Brielle en het museum zelf veel landelijke publiciteit in de NTR-serie '80 Jaar Oorlog'.