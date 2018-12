LIVE: Excelsior - Heracles Almelo (0-2)

Excelsior hoopt het kalenderjaar 2018 met een overwinning af te sluiten. De Rotterdammers nemen het zaterdagavond op tegen Heracles Almelo in het Van Donge & De Roo Stadion. Uiteraard is RTV Rijnmond Sport bij deze confrontatie aanwezig.

Het duel begint om 20:45 uur en is natuurlijk te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma start om 20:00 uur en wordt gepresenteerd door Ronald van Oudheusden. Sinclair Bischop is de radiocommentator op Woudestein. Rob Jacobs zal Excelsior-Heracles Almelo analyseren.

Opstelling Excelsior

Damen, Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet, Haspolat, Koolwijk, Messaoud, Mahmudov, Omarsson, Bruins.

Scoreverloop

35' 0-143' 0-2