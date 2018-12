Deel dit artikel:













Gewonde bij vechtpartij in Zwijndrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Bij een vechtpartij in sporthal De Develhal in Zwijndrecht is zaterdagmiddag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is één verdachte aangehouden. Wat de toedracht was voor de vechtpartij, is nog niet duidelijk. In de sporthal was zaterdagmiddag een voetbaltoernooi voor jeugdspelers aan de gang.