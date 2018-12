Deel dit artikel:













Gewonden bij vechtpartij in Zwijndrechtse sporthal Foto: MediaTV

Bij een vechtpartij in sporthal De Develhal in Zwijndrecht zijn een 59-jarige man en 57-jarige vrouw uit die plaats zaterdagmiddag gewond geraakt. De man raakte door de klappen buiten bewustzijn. In de sporthal was een jeugdtoernooi voor voetballers aan de gang.

De politie heeft na de vechtpartij één verdachte aangehouden voor mishandeling. Het gaat om een 46-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. De verdachte zou eerst de man en daarna de vrouw hebben mishandeld. Over de reden van de vechtpartij doet de politie nog geen uitspraken. De 59-jarige man moest door de klappen met een ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Jeugdtoernooi

In de sporthal was zaterdagmiddag een voetbaltoernooi voor jeugdspelers aan de gang. De man die naar het ziekenhuis is gebracht, is voorzitter van de Jeugdcommissie Gezamenlijke Zwijndrechtse Voetbalverenigingen (JGZV). De vereniging laat via Facebook weten dat het niet toestaat dat geweld het plezier van kinderen verpest. Maandag zal het toernooi daarom worden hervat.