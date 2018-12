Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Positief advies voor snellere en veiligere metro in Rotterdam-Oost

Burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn positief over een snelheidsverhoging van de metro op een gedeelte van het traject. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag vroeg in een brief advies over dergelijke plannen.

Het is de bedoeling dat de metro tussen de haltes Capelsebrug en Binnenhof/De Tochten sneller gaat rijden. Ook moeten alle 21 spoorwegovergangen veiliger gemaakt worden, door andreaskruisen of slagbomen te plaatsen en al bestaande slagboominstallaties te vervangen. De maatregelen moeten de Rotterdamse metro aantrekkelijker en efficiënter maken voor reizigers. "De verbetering van het metroproduct is in lijn met de eerder dit jaar vastgestelde OV-visie Rotterdam", schrijven de bestuurders in een brief aan de Metropoolregio. Wel willen burgemeester en wethouders weten, hoe de Metropoolregio de overlast voor bewoners langs het metrotraject denkt te voorkomen of te beperken als de snelheid omhoog gaat. Ook moet een duidelijk storingsplan worden opgesteld door de RET en moet bij de uitvoering van het project rekening worden gehouden met andere werkzaamheden in de omgeving.