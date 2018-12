Buitenaardse kerststal landt op binnenplein museum Boijmans

Een raket in plaats van een kerstboom, een ruimteschip op de plek van de kerststal en de ezel en de os hebben plaatsgemaakt voor 'Space Pigs'. Op het binnenplein van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is dit jaar een buitenaards kersttafereel te zien.

De creatie is het werk van kunstenaar en architect Sander Bokkinga. Hij bouwde een 'kerststal' waar iedereen welkom is. "Het is een kerststal, gerund door space pigs. Ze zijn hier gekomen om de aarde te helpen, de wereld mooier te maken en mensen een spiegel voor te houden", legt Bokkinga het idee achter zijn kerststal en de varkens uit.

"Varkens zijn hele sociale en intelligente wezens. Ze willen in dit verhaal aan onze maatschappij deelnemen. Wat we van varkens kunnen leren, is dat we goed zijn voor elkaar en voor de wereld. Er zit wel een soort kerstgedachte in."

Rondom de kerstboom annex ruimteschip wordt tot en met 13 januari allerlei activiteiten georganiseerd om mensen samen te brengen. Zo zijn er wandelingen voor eenzame ouderen, workshops in de Kunst Studio van het museum en een familiedag op de eerste zondag van januari.

