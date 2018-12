Deel dit artikel:













Feyenoord in de beker thuis tegen Fortuna Sittard Feyenoord - Fortuna Sittard

Feyenoord kan in januari de zeperd van afgelopen week tegen Fortuna Sittard rechtzetten in het bekertoernooi. De loting heeft namelijk uitgewezen dat de Limburgers in de kwartfinale naar De Kuip moeten afreizen.

De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 22, woensdag 23 of donderdag 24 januari. De zondag hierna speelt Feyenoord de klassieker in eigen stadion.