Adrie Poldervaart: 'Het eerste half uur was prima'

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart was niet geheel ontevreden over de wedstrijd waarin er met 0-3 werd verloren van Heracles Almelo. Hij zag zijn elftal namelijk 'prima' spelen totdat de bezoekers kort voor rust toesloegen met twee goals.

''Zij staan heel compact en daar is moeilijk tegen te spelen. Dat lieten zo ook zien in de Arena. We hebben geprobeerd daartegen te voetballen en krijgen kansen die we moeten maken.'' Daarmee doelt Poldervaart op zijn spits Elías Már Ómarsson die twee kansen om zeep hielp en ook eens zijn ploeggenoot Ali Messaoud over het hoofd zag.

De oefenmeester besloot niet om in de rust al te wisselen. ''Je hoopt dat iedereen vol porrie de kleedkamer uitkomt en dat ze voor een snelle aansluitingstreffer gaan. Toen het 0-3 werd, brak er iets.''

In de video hierboven is het volledige interview met Adrie Poldervaart te bekijken.