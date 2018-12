Deel dit artikel:













Vlaardinger rijdt door na aanrijding met fietser Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 29-jarige man uit Vlaardingen is zaterdagavond aangehouden, nadat hij eerder op de avond was doorgereden na een aanrijding met een fietser in Naaldwijk. Het slachtoffer is met diverse botbreuken naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding gebeurde rond 18:45 uur op de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk. Ruim twee uur later zagen agenten de verdachte rondrijden in een andere auto. Toen hebben ze de man aangehouden. De auto waarin de Vlaardinger reed toen hij de fietser aanreed, is ook in beslag genomen.