Feyenoord wil zondagmiddag zich revancheren van de competitienederlaag tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers nemen het dan op tegen een andere ploeg in het groen-geel: ADO Den Haag. Uiteraard is RTV Rijnmond Sport bij dit duel aanwezig.

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van deze confrontatie. Het programma begint om 13:00 uur en gaat vijf uur lang door. Bart Nolles is de presentator. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de twee radiocommentatoren in Den Haag. Youssef El Akchaoui zal het duel analyseren. ADO-Feyenoord start om 14:30 uur.

Wil je meepraten over ADO-Feyenoord? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog.

LIVE: ADO Den Haag - Feyenoord 1-1 (1-1)

4' 1-0 Abdenasser El Khayati

45' 1-1 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Tapia, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson