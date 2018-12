Deel dit artikel:













NAPRATEN: ADO Den Haag-Feyenoord (2-2) ADO Den Haag-Feyenoord

Feyenoord had een moeizame middag in het uitduel tegen ADO Den Haag. Uiteindelijk pakten de mannen van trainer Giovanni van Bronckhorst nog een punt (2-2). RTV Rijnmond Sport was bij deze wedstrijd in het Cars Jeans Stadion aanwezig.

Wil je napraten over ADO-Feyenoord? Laat dan hieronder een reactie achter. ADO Den Haag - Feyenoord 2-2 (1-1) 4' 1-0 Abdenasser El Khayati

45' 1-1 Steven Berghuis

68' 1-2 Sam Larsson

77' 2-2 Abdenasser El Khayati

Rood: 73' Bart Nieuwkoop (2x geel) Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Tapia, Toornstra (69' Kökcü), Vilhena; Berghuis, Van Persie (78' Geertruida), Larsson (89' El Hankouri)