Muziektheaterfinale voortaan in Rotterdam

De finale van de driejaarlijkse Music Theatre NOW-competitie zal vanaf volgend jaar altijd plaatsvinden tijdens de Operadagen in Rotterdam. De competitie is een grote internationale muziektheater- en operawedstrijd tussen producties van professionals.

In 2016 was de finale ook tijdens de Operadagen in Rotterdam. ,,Dat was toen een testcase", vertelt artistiek directeur van de Operadagen Guy Coolen, die ook president van het Music Theatre Now Network is.

Music Theatre NOW wordt georganiseerd door het International Theatre Institute (ITI), opgericht door UNESCO. Het ITI vindt de Operadagen dé plek voor de artistieke krachtmeting.

Internationaal evenement

Naar het evenement in Rotterdam komen muziektheater- en operabazen uit de hele wereld "om te kijken naar wat ze niet kennen," zegt Coolen. Het evenement staat bekend om modernisering, uitwisseling, verbinding en ensceneringen op bijzondere plekken in de hele stad. Rotterdammers worden zo veel mogelijk betrokken bij de activiteiten betrokken.

Voor de finale zijn 10 producties genomineerd uit 485 internationale inzendingen. De finalisten komen uit landen als Oekraïne, China, Iran en Australië en worden live of op video beoordeeld door juryleden van alle continenten. Coolen: “De wedstrijd maakt dat je dingen ontdekt die je anders niet opmerkt, uit Azië en Afrika bijvoorbeeld."

Operadagen 2019

De Operadagen openen op 18 mei met de straatparade Orfeo & Majnun: naar de Griekse tragedie over de geliefden Orpheus en Eurydice én het Arabische liefdesverhaal van Layla en Majnun. De Operadagen van volgend jaar bevatten ruim honderd voorstellingen, waaronder de pop-opera Sylvia van Fabrice Murgia en de Nederlandse première van Einstein on the Beach van Philip Glass, met alt-popzangeres Suzanne Vega.