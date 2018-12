OMA publiceert nieuwe artist impressions van stadion Feyenoord

Artist impression in het nieuwe stadion van Feyenoord City (Bron: OMA)

Het architectenbedrijf OMA heeft nieuwe artist impressions van het nieuwe stadion van Feyenoord gepubliceerd. Dat maakt onderdeel uit van het plan van Feyenoord City. Het potentiële bouwwerk, dat plaats moet bieden aan 63 duizend toeschouwers, is sinds afgelopen vrijdag een stap dichterbij gekomen nu de directies van de club en het stadion groen licht hebben gegeven voor de volgende fase.

Op de foto's is te zien dat het publiek in het nieuwe stadion over de Maas en de skyline van Rotterdam kan uitkijken.

De komst van Feyenoord City is nog niet zeker. Eerst moet een aantal besluiten worden genomen. Het nieuwe stadion zal bij goedkeuring van de plannen naar verwachting in 2023 worden opgeleverd.