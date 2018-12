Oud-Feyenoorder Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

Peter Bosz is aangesteld als de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De voormalig speler en technisch manager van Feyenoord volgt de ontslagen Heiko Herrlich op. Hij gaat kort na de jaarwisseling aan de slag bij de Duitse club.

Bosz heeft volgens een bericht op de website van de club een contract getekend tot en met juni 2020. Hendrie Krüzen wordt zijn assistent. De laatste klus van Bosz was ook in Duitsland. In december 2017 werd hij ontslagen als trainer van Borussia Dortmund, waar Bosz een halfjaar werkzaam was.

Bayer Leverkusen is op dit moment de nummer negen van de Bundesliga met 24 punten uit zeventien duels. Afgelopen zaterdag werd Hertha BSC met 3-1 verslagen.