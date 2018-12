Deel dit artikel:













Dode gevonden in water langs Oosthavendijk Middelharnis Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

Aan de Oosthavendijk in Middelharnis is zondagochtend een persoon gevonden in het water. De hulpdiensten kwamen na de melding ter plekke, maar de persoon bleek al overleden. Het is nog niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Wanneer en hoe het slachtoffer te water is geraakt, kan nog niet worden gezegd. De politie doet onderzoek naar de toedracht en identiteit van het slachtoffer.