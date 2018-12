Deel dit artikel:













Brand pakt wereldbekerzege in België Lucinda Brand tijdens het veldrijden (Bron: ANP - Marcel van Hoorn)

Lucinda Brand is zondag de winnaar geworden bij de wereldbekerwedstrijd in Namen. De Dordtse veldrijdster behaalde in België de derde zege van dit seizoen. Zij kwam solerend over de finish.

Het podium was compleet Nederlands. Marianne Vos werd tweede op 27 seconden van Brand. Annemarie Worst finishte in Namen als derde op 32 seconden. Vorige maand was Brand ook al succesvol in het veldrijden. Toen won zij de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechische Tabor. Ook zegevierde Brand in de Druivencross in het Belgische Overijse.