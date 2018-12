Deel dit artikel:













Brandstichting bij camera jaarwisseling Foto: politie

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd een cameramast in Vlaardingen in brand te steken. De camera's waren er door de gemeente neergezet om te helpen de orde te handhaven tijdens de komende jaarwisseling.

Een getuige hoorde rond 1.00 uur een kleine explosie. Daarna ontstond een brand, maar die was snel geblust. De mast aan de Riouwlaan raakte licht beschadigd, maar kan inmiddels weer worden gebruikt. De politie weet nog niet waarom de mast het doelwit was.