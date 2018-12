Feyenoord met een moeizaam gelijkspel het jaar uit

Feyenoord heeft zondag tegen ADO Den Haag het kalenderjaar afgesloten met een gelijkspel. In het Cars Jeans Stadion eindigde het duel in 2-2. De Rotterdammers beëindigden de wedstrijd met tien man.

De Rotterdammers begonnen dramatisch aan het duel in Den Haag. Bart Nieuwkoop maakte in de derde minuut een overtreding vlakbij het zestienmetergebied, waar hij een gele kaart voor kreeg. Abdenasser El Khayati schoot vervolgens namens ADO op fraaie wijze de toegekende vrije trap raak (1-0).

Na deze vroege goal ploeterde Feyenoord verder in de eerste helft. De mannen van trainer Giovanni van Bronckhorst hadden veel geluk toen Melvyn Lorenzen en Lex Immers hun opgelegde kansen misten. Uit het niets kwam Feyenoord voor de rust op 1-1. Steven Berghuis tikte in de laatste minuut van de officiële speeltijd een voorzet van Robin van Persie raak.

Bibberen

Feyenoord liet in de tweede helft wel haar tanden zien met mogelijkheden voor Van Persie en Nieuwkoop. Die troffen echter geen goal. In de 68e minuut was het wel raak. Sam Larsson sneed vanaf de linkerkant naar binnen en krulde de bal via de binnenkant van de paal raak (1-2).

Maar Feyenoord hield de voorsprong niet lang vast. Bart Nieuwkoop pakte in de 73e minuut zijn tweede gele kaart, waarna hij met een rode kaart eerder kon gaan douchen. Scheidsrechter Kevin Blom gaf na advies van de VAR vervolgens een penalty aan ADO, die El Khayati feiloos omzette (2-2).

In de slotfase moest Feyenoord met tien man strijden. ADO zette in de blessuretijd nog even aan en kreeg via invaller Yu'Ning Zhang en Wilfried Kanon kansen. Al moesten de Hagenezen in de 86e minuut ook even adem halen. Invaller Orkun Kökcü stuitte met zijn inzet op ADO-doelman Robert Zwinkels. Uit de daaropvolgende scrimmage kon Jan-Arie van der Heijden niet scoren.

ADO Den Haag - Feyenoord 2-2 (1-1)

4' 1-0 Abdenasser El Khayati

45' 1-1 Steven Berghuis

68' 1-2 Sam Larsson

77' 2-2 Abdenasser El Khayati

Rood: 73' Bart Nieuwkoop (2x geel)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Tapia, Toornstra (69' Kökcü), Vilhena; Berghuis, Van Persie (78' Geertruida), Larsson (89' El Hankouri)