Nog snel even de laatste kerstinkopen doen Foto: Robin Utrecht (ANP)

Straatartiesten vermaken winkelend publiek zondagmiddag in het Rotterdamse centrum. In het laatste weekend voor kerst wordt er volop gewinkeld om alle cadeau's, drank en etenswaren voor de feestdagen in huis te halen.

De gemeente Rotterdam moest verkeersregelaars inzetten om het drukke verkeer snel de parkeergarages in te krijgen.

Foto: MediaTV