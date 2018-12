Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van Bronckhorst na ADO-Feyenoord: 'Niet tevreden over terechte uitslag' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag niet tevreden. Zo vindt hij dat zijn ploeg het openingsdoelpunt cadeau gaf en dat de Rotterdammers niet goed aan het duel begonnen. "Als je heel het wedstrijdverloop bekijkt, dan is dit een terechte uitslag", zegt hij over het laatste duel van dit kalenderjaar.

Volgens Van Bronckhorst is 2018 'een lang jaar' geweest, waarin hij met Feyenoord de beker en de Johan Cruijff Schaal won. "Uiteindelijk zijn er dit seizoen teleurstellingen, waaronder het niet kwalificeren voor de Europa League en het verlies bij De Graafschap tijdens de competitiestart." De trainer van Feyenoord ziet nog altijd perspectief voor het komende kalenderjaar. Al lijkt de Rotterdamse club in een soort niemandsland te staan, nu PSV en Ajax verder zijn uitgelopen. "Maar wij zijn niet de enige", zegt Gio. "We willen zo hoog mogelijk eindigen." Kijk hierboven naar de persconferentie van Giovanni van Bronckhorst na ADO-Feyenoord (2-2).