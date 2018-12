Deel dit artikel:













Dutch Windmills langs Basketbal Academie Limburg Dutch Windmills in het wit (archieffoto)

Dutch Windmills heeft zondagmiddag het laatste duel van dit kalenderjaar in de dutch basketball league gewonnen. De basketbalclub uit Dordrecht was in Weert met 82-74 te sterk voor Basketbal Academie Limburg. Na deze zege is de ploeg van coach Geert Hammink vijfde met zestien punten uit veertien wedstrijden.

In het eerste kwart sloeg Dutch Windmills direct een flink gat ten opzichte van de Limburgers (30-17). De Dordtenaren gingen uiteindelijk met een 53-39 voorsprong aan de thee. Basketbal Academie Limburg kwam in het derde kwart nog enigszins terug (62-68). Uiteindelijk hield Dutch Windmills in het vierde en laatste kwart stand (74-82). De Dordtse basketbalformatie komt pas op donderdag 3 januari 2019 weer in actie. Dan gaat Dutch Windmills op bezoek bij Aris Leeuwarden.