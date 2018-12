Leefbaar: criminaliteit in Rotterdam-Oost loopt de spuigaten uit

Een Coop in de buurt Oosterflank en een Lidl in de buurt Zevenkamp werden overvallen

De criminaliteit in Rotterdam-Oost loopt de spuigaten uit. Dat schrijft Leefbaar Rotterdam in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders.

"Er worden pizzakoeriers overvallen, er zijn woninginbraken, ouderen worden met babbeltrucs aangepakt, er zijn drugspanden en winkeliers worden overvallen. Het is op dit moment Rotterdam-Oost dat aan de beurt is bij de criminelen", aldus Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam.

In een week waren er zeven overvallen in de wijk Prins Alexander. Zo werd een Coop in de buurt Oosterflank en een Lidl in de buurt Zevenkamp overvallen. Buurtbewoners maken zich in toenemende mate zorgen over de veiligheid.

"Ja, vooral als het donker wordt dan is het hier onveiliger op straat. Dan komt er van alles naar buiten", vertelt een buurtbewoner."

"Ik vind dat de veiligheid behoorlijk afneemt de laatste tijd in deze buurt. Er zijn regelmatig overvallen en er worden mensen mishandeld op straat. Dat gebeurde vroeger niet. Ik stem altijd links maar ik geef Leefbaar hier volledig gelijk in", vertelt een andere buurtbewoner.

"Het doet mij echt persoonlijk iets omdat hier in deze buurt heel veel oudere Rotterdammers wonen. Die hebben deze stad opgebouwd en slijten hier hun laatste dagen. Ze durven hier 's avonds niet met hun rollator naar buiten", legt Van Schaik uit.

Leefbaar Rotterdam wil daarom dat het Programma Oost blijft bestaan. In dat plan wordt er jaarlijks 4,5 miljoen euro uitgetrokken om criminaliteit terug te dringen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Dat geld is volgens Leefbaar Rotterdam hard nodig.