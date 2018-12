Glutenvrije Kerst is mogelijk

Je zal maar een glutenallergie hebben. Dan zorgt het samenstellen van het kerstmenu voor heel wat kopzorgen. Maar dat hoeft dus niet. In Brielle kun je een glutenvrije kerstbrunch eten bij lunchroom Gluutlooz en Zo. Ook verkoopt de winkel glutenvrije producten waarmee je zelf een compleet kerstmenu voor thuis kan samenstellen.

Volgens de Nederlandse Glutenvrije Vereniging hebben maar vijf restaurants in Nederland een geheel glutenvrije kaart. De meeste van deze restaurants zijn met Kerst dicht. Maar Silvia Gottschalk opent juist tijdens de feestdagen haar lunchroom voor een brunch of high tea.

Gottschalk: "Als je een glutenallergie hebt, heb je last van de eiwitten in graansoorten. De klachten kun je vergelijken met een zware griep: je krijgt last van je darmen of je botten en gewrichten. Ik ben zelf ook al heel mijn leven coeliakie-patiënt en hou van bakken. Zo ben ik deze zaak begonnen."

Haar klanten komen uit heel Nederland naar de Nobelstraat in Brielle. Ze heeft zelfs publiek uit België en Duitsland. Het gebak maakt ze zelf. "En dat is niet te onderscheiden van glutenvol gebak. Mijn brood krijg ik van een bakker uit Brabant. En ik haal andere produkten bij de groothandel."

De uitbaatster bestrijdt dat de glutenallergie een hype is. "Specialisten tonen aan dat mensen echt allergisch zijn, aan de hand van antistoffen in het bloed en beschadigde darmvlokken in de darmen." Ze zegt het terwijl ze pannenkoeken staat te bakken. Pannenkoeken met spek, kaas, melk. meel, boter: alles is glutenvrij.

Maar wat kopen de mensen nou vooral voor de Kerst? "Dat zijn vooral ragoutbakjes, toastjes, stokbrood. Eigenlijk kun je alles glutenvrij krijgen. Pijn in je buik na de kerstmaaltijd is echt nergens voor nodig."