Veel eerbetoon voor omgekomen verkeersregelaar Capelle

Het condoleanceregister voor de omgekomen verkeersregelaar Salih Ugur Papadoğan is de afgelopen dagen bijna tweeduizend keer getekend. "Een held, heel veel sterkte voor de nabestaanden", schrijft een van hen.

"We zullen nooit weten wat je gedachten waren terwijl je in dat ijskoude water sprong...

De intentie iemand het leven te redden maakt van jou een held. Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht om hier samen doorheen te komen", aldus een ander op condoleance.nl.

Papadoğan sprong maandag een auto achterna in het ijskoude water van de Hollandsche IJssel om de bejaarde inzittende te redden. Beiden overleefden het niet. Het lichaam van de vrouw werd diezelfde dag geborgen, dat van Papadoğan de volgende dag.

Volgens de brandweer is de stroming in de rivier bij de Groenedijk in Capelle aan den IJssel erg sterk. "Dat, samen met de temperatuur, maakt dat de overlevingskans nihil is", zei Jasper van Vugt van de veiligheidsregio toen op Radio Rijnmond.