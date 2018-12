Een brand in Rotterdam-West heeft zondag een woning grotendeels verwoest. De brand brak tegen het einde van de middag uit in de woonkamer van de woning aan de Nozemanstraat.

De bewoners wisten op tijd naar buiten te komen. Ze raakten niet gewond.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat er veel schade in de woning ontstond. Hulpverleningsorganisatie Salvage is ingeschakeld om de bewoners te helpen met vervangende woonruimte.