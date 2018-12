Deel dit artikel:













Bewoner verzorgingshuis Rotterdam-Delfshaven zwaargewond na brand Zorgcentrum Laurens aan de Mathenesserlaan Foto: Marion Keete Foto: Marion Keete

Een deel van zorgcentrum Laurens aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-Delfshaven is maandagochtend ontruimd vanwege brand. Die brak uit in een kamer op de derde etage.

De bewoner van die kamer is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners van het verzorgingshuis zijn elders opgevangen. De brandweer gaat de derde verdieping nu ventileren, daarna kan iedereen weer terug. Hoe de brand in is ontstaan, is nog onbekend.