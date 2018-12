Meeste alleenstaande moeders wonen in Rotterdam

In Rotterdam heeft één op de vijf moeders geen vaste relatie als hun kind geboren wordt. Dat is het hoogste aantal van heel Nederland.

Ook elders in de regio Rijnmond worden relatief veel kinderen geboren in eenoudergezinnen. Schiedam, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel en Spijkenisse staan ook in de top 10.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt het hoge percentage in de regio omdat hier veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse achtergrond. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vaker voor.