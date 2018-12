Deel dit artikel:













Tweede dode na ernstig ongeval op N210 bij Lekkerkerk Bij het ongeluk op de N210 vielen twee doden en meerdere gewonden (foto: MediaTV)

Het zware ongeluk op de N210 bij Lekkerkerk van zondagmiddag heeft een tweede slachtoffer het leven gekost. Een 29-jarige vrouw uit Lekkerkerk die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is in de nacht van zondag op maandag aan haar verwondingen overleden.

Eerder werd al bekend dat een man van 29 jaar uit dezelfde plaats bij het ongeluk om het leven kwam. Vier mensen raakten gewond. In totaal waren drie auto's bij het ongeval betrokken. De bestuurder van één van de drie voertuigen is door de politie opgepakt. De 28-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaken van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de N210 tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. De brandweer moest meerdere mensen uit auto’s bevrijden omdat ze bekneld waren geraakt.