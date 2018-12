Afscheid van Vijfheerenlanden: Glasblazen in Leerdam

“Je moet het niet overdrijven”, lacht meesterglasblazer Marco Lopulalan van de Glasfabriek in Leerdam. “Het is maar een landsgrens die een beetje opschuift.”

Met ingang van het nieuwe jaar hoort de gemeente Vijfheerenlanden niet meer bij de provincie Zuid-Holland, maar bij Utrecht. Daarom neemt RTV Rijnmond deze week afscheid. Dit keer van glasstad Leerdam.

“Er zijn mensen die niet kunnen wachten tot ze met pensioen gaan”, vervolgt Lopulalan in de fabriek. “Maar ik ga door tot ik 85 jaar ben. Misschien is de druk dan iets minder hoog, maar ik kan niet zonder.”

Zit in je genen

Al ruim 30 jaar is Lopulalan werkzaam in de glasfabriek. “Mijn opa liep precies in deze ruimte”, vervolgt hij tijdens het blazen van een violen-vaasje. “Mijn moeder werkte haar leven lang in de kristalwinkel van de fabriek. Het is me met de paplepel ingegoten.”

Lopulalan twijfelde dan ook niet lang over wat hij wilde worden. “Ik woonde in mijn begintijd net onder de rook van de fabriek. Dan gingen we met een man of zeven samen op de fiets naar werk. Het leek net of we nog op de basisschool zaten.”

Welkom

Over de vraag of de regio Rijnmond een icoon verliest nu de Glasfabriek niet meer in de provincie Zuid-Holland staat, is hij duidelijk. “Zo moet je dat niet zien. Alle mensen uit Zuid-Holland zijn hier gewoon welkom.”