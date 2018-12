'Onveilige wijken door sjezende pakketbezorgers'

De straten in woonwijken worden onveiliger door het grote aantal pakjesbezorgers. Die waarschuwing komt van Veilig Verkeer Nederland. Binnen de 30-kilometerzones wordt geregeld te hard en onoplettend gereden door koeriersdiensten.

Met de groei van de thuisbezorging, zeker nu er vanwege de feestdagen veel meer wordt besteld, neemt het verkeer in woonwijken alleen maar toe, denkt de organisatie.

Directeur Alphons Knuppel stelt dat in drukke straten dagelijks soms wel veertig tot vijftig bestelbusjes per dag rijden. Dat worden er met de huidige ontwikkeling over een jaar misschien wel zeventig tot tachtig, denkt hij.

VVN roept bewoners op veiligheidsmaatregelen te eisen bij hun gemeente "om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk misgaat en er doden of ernstig gewonden vallen'', aldus directeur Knuppel.