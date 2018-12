Deel dit artikel:













Toetje vergeten? Bijna helft supermarkten open op Eerste Kerstdag Kerstinkopen in de supermarkt. Foto: ANP/Koen van Weel

Wie tijdens de kerstdagen boodschappen wil doen, kan in onze regio bij veel supermarkten terecht. In de Randstad is de helft op dinsdag, Eerste Kerstdag, open. Landelijk gezien zijn dat er slechts een op de vier supermarkten.

Dit jaar gaan ruim 130 supermarkten op Eerste Kerstdag gewoon om 08.00 uur ‘s ochtends open. Dat blijkt uit navraag door de site openingstijden.nl. Op Tweede Kerstdag kun je vrijwel overal terecht. Vier op de vijf supermarkten in Nederland is dan geopend. Dus zelfs vlak voor het kerstontbijt kunnen nog last-minute boodschappen worden gedaan. De meeste winkels sluiten beide kerstdagen wél al rond 18:00 uur ‘s avonds, een paar uur eerder dan normaal.