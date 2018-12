Herman den Blijker gaat voor Goud

Goud; dat is de naam van het nieuwe restaurant van Herman den Blijker. Na enkele maanden voorbereiding gaat zijn restaurant in januari open.

In september werd bekend dat topkok François Geurds zijn restaurant FG Bistro in het Rotterdamse Lloydkwartier had verkocht aan Den Blijker. Tijdens de laatste dagen van dit jaar kan een aantal mensen al exclusief aanschuiven en voorproeven.

Den Blijker gaat Goud runnen in samenwerking met Nick de Kousemaeker, voormalig chef-kok van Las Palmas, het visrestaurant dat Herman den Blijker eerder bezat in Rotterdam.