Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











126e storing Botlekbrug voorbij Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De Botlekbrug is maandag voor de 126e keer in 3,5 jaar in storing. Daardoor was zowel het wegverkeer als de scheepvaart gestremd. De storing was rond 14:15 uur verholpen.

De oorzaak was een defecte sensor van de vergrendeling, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. "Wanneer de brug naar beneden gaat, wordt deze ook vergrendeld, de sensor houdt dat soort dingen in de gaten. Alleen in dit geval gingen de slagbomen niet omhoog. Dat kan betekenen dat de brug niet vergrendeld is, maar het kan ook aan de sensor liggen. Dat laatste was vandaag het geval. Er zijn vaker storingen aan de brug die in juli 2015 werd geopend. Het gaat niet altijd om technische storingen, het gebeurt ook dat auto's of vrachtwagens tegen een slagboom aanrijden.