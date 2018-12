Deel dit artikel:













126e storing Botlekbrug, weg- en scheepvaartverkeer gestremd De Botlekbrug

De Botlekbrug is maandag voor de 126e keer in 3,5 jaar in storing. Daardoor is zowel het wegverkeer als de scheepvaart gestremd. Rijkswaterstaat gaat het probleem proberen zo snel mogelijk te verhelpen.

Er zijn vaker storingen aan de brug die in juli 2015 werd geopend. Het gaat niet altijd om technische storingen, het gebeurt ook dat auto's of vrachtwagens tegen een slagboom aanrijden.