'Middelste zus' wordt verrast: 'Ze houdt de familie bij elkaar' De zussen Louise, Rosita en Charda geven elkaar een knuffel bij De Wensboom

Het is weer bijna Kerst! Daarom kan iedereen een wens achterlaten voor een dierbare bij De Wensboom van RTV Rijnmond. De boom staat in de Koopgoot in Rotterdam. In de zesde aflevering treft Suzanne Mulder drie zussen bij de boom.

Louise, de oudste, heeft een wens voor haar 'middelste' zus Rosita. Zij en Charda, de jongste zus, vinden dat Rosita de familie bij elkaar houdt. Ook is Rosita voor de tweede keer oma geworden. "Hartstikke leuk. Dat had ik niet verwacht", zegt Rosita, die een parfum cadeau kreeg. Ze is blij met deze verrassing: "Ik heb in mijn leven nooit wat gewonnen!"