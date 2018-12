Kustwacht zoekt beller van nepmelding om kosten te verhalen

De kustwacht is op zoek naar de man die vorige week een nepmelding deed over een gezonken zeiljacht. Dat meldt de NOS. De kustwacht heeft afgelopen donderdag tevergeefs gezocht tussen Ouddorp en Renesse.

Donderdag kwam rond 18:30 uur een telefoontje binnen over een jacht met vijf opvarenden dat aan het zinken zou zijn. De urenlange zoektocht met vier reddingsboten , twee helikopters en diverse schepen, werd rond 21:00 uur gestaakt. Niemand werd als vermist opgegeven.

Na de melding was contact niet meer mogelijk. Nu blijkt het telefoontje te zijn gepleegd met een mobieltje waar de simkaart was uitgehaald. De kustwacht wil weten wie de beller is en de hoge kosten van de operatie op die persoon verhalen. Ook zal er dan aangifte worden gedaan.

Daarnaast ging de zoekactie de volgende ochtend verder met een vliegtuig en diverse reddingsboten. Alleen al een vliegtuig kost volgens de kustwacht duizenden euro's per uur.