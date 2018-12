Deel dit artikel:













Slachtoffer (64) brand verzorgingshuis Rotterdam alsnog overleden Foto: Media TV

De brand bij zorgcentrum Laurens aan de Mathenesserlaan in Rotterdam-Delfshaven heeft alsnog een leven geëist: de 64-jarige man die maandagochtend zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht is overleden.

De brand brak uit op de derde verdieping in de kamer van het slachtoffer. Het vuur zou mogelijk in een matras zijn ontstaan, hoe dat precies gebeurd is, is niet bekend. Lees ook: Bewoner verzorgingshuis Rotterdam-Delfshaven zwaargewond na brand Andere bewoners van het verzorgingshuis, werden op een andere afdeling in het verzorgingshuis opgevangen. Nadat de brandweer de woningen op de derde verdieping had geventileerd, mochten bewoners weer terug naar huis.