Jeroen Rijsdijk is ook volgend seizoen trainer van Jong Sparta. De 41-jarige trainer kwam afgelopen zomer over van Excelsior Maassluis.

Rijsdijk staat met Jong Sparta 4e in de Tweede Divisie en onder zijn leiding is er ook een aantal spelers van Jong Sparta gedebuteerd in het eerste. Rijsdijk nam het trainersschap bij Jong Sparta dit jaar over van Frank van Kempen.